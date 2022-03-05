Продолжаются поиски военнослужащих, пропавших без вести в Лачынском направлении

Два азербайджанских солдата заблудились в Лачыне.

Двое азербайджанских военнослужащих пропали без вести в Лачынском направлении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Военнослужащие срочной действительной службы Азербайджанской Армии - солдат Мамедов Фарид Аждар оглу и солдат Абдуллаев Фирдовси Маис оглу, перемещаясь с одной боевой позиции в Лачынском районе на другую, сбились с пути из-за резкой смены погодных условий и метели.

Невзирая на неблагоприятные погодные условия в высокогорной и труднопроходимой местности, были незамедлительно начаты поисковые работы.

Будет предоставлена дополнительная информация о результатах поисково-спасательных мероприятий", - заявили в минобороны.