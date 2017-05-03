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    Доставленная в Азербайджан новая военная техника принята на вооружение - ВИДЕО

    Стрельбы, проведенные с целью проверки вооружения и военной техники, завершились успешно
    © Mod.gov.az

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Современная военная техника различного назначения, доставленная в страну согласно договору о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, была принята на вооружение подразделениями Вооруженных сил Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Стрельбы, проведенные с целью проверки вооружения и военной техники, завершились успешно.

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