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Доложивший об освобождении Агбенда генерал: Мы сражались с врагом более шести часов

Доложивший об освобождении Агбенда генерал: Мы сражались с врагом более шести часов Бой за пограничную заставу Агбенд длился более шести часов.
Армия
22 октября 2022 г. 11:30
Доложивший об освобождении Агбенда генерал: Мы сражались с врагом более шести часов

Бой за пограничную заставу Агбенд длился более шести часов.

Об этом командированному в Зангиланский район сотруднику Report сообщил генерал-майор Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) Мисир Алиев.

Он отметил, что главной задачей, поставленной высшим руководством страны во время Второй Карабахской войны, было освобождение от армян 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы.

"Мы также получили от высшего командования задачу очистить от противника стратегические высоты на азербайджано-армянской государственной границе и восстановить ее. В направлении Бартаза армяне обстреляли нас из "Градов" и минометов. Мы укрепили наши позиции на этом направлении и отразили вражеское наступление”, - сказал генерал-майор.

Он подчеркнул, что для полного выполнения поставленной задачи было начато движение в направлении пограничной заставы Агбенд.

“В этом направлении мы сражались с подразделениями армянских вооруженных сил более шести часов. В результате мы уничтожили подразделения армян и полностью очистили от врага пограничную заставу Агбенд. Мне посчастливилось доложить об этом Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Таким образом, Государственная пограничная служба взяла под охрану 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы”, - рассказал М. Алиев.

Фото: Тапдыг Абдуллаев

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Версия на английском языке Major-general who reported Aghband’s liberation to Azerbaijani president: ‘We fought with enemy for over 6 hours’
Версия на азербайджанском языке Ağbəndin azad edilməsini Prezidentə məruzə edən general: “Düşmənlə 6 saatdan çox döyüşdük”

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