Доклад SIPRI: В 2016 году мировые военные расходы достигли 1 686 млрд долларов США

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В 2016 году мировые военные расходы достигли 1 686 млрд долларов США. Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Как отмечается в докладе, такой рост наблюдался впервые с 2011 года, когда расходы достигли своего пика в 1 699 млрд долларов.

При этом тенденции роста или снижения военных расходов значительно различаются между регионами. Военные расходы США снова возросли. Расходы на вооружения в Саудовской Аравии значительно сократились.

Отмечается, что Соединенные Штаты Америки остаются страной с самыми высокими в мире ежегодными военными расходами. В 2016 году расходы США выросли на 1,7% по сравнению с 2015 годом и составили 611 млрд долл. Китай, военные расходы которого увеличились на 5,4% до 215 млрд долл. в 2016 году, находился на втором месте в рейтинге стран с самыми высокими военными расходами. Тем не менее, скорость роста военных расходов существенно снизилась по сравнению с предыдущими годами. Россия увеличила свои расходы на 5,9% в 2016 году до 69,2 млрд долларов и оказалась на третьем месте в списке стран с самыми высокими военными расходами.

Авторы доклада отмечают сокращение военных расходов во многих странах-экспортерах нефти. Так, сокращение военных расходов в 2016 году, отмечается в Венесуэле (-56%), Азербайджане (-36%), Ираке (-36%) и Саудовской Аравии (-30%).

Саудовская Аравия занимала третье место по величине военных расходов в 2015 году, но перешла на четвертую позицию в 2016 году. В 2016 году ее расходы сократились на 30% до 63,7 млрд долл.

Другие заметные сокращения наблюдались в Эквадоре, Казахстане, Мексике, Омане и Перу.