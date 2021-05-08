До конца мая на освобожденных землях начнут действовать еще 6 воинских частей

Созданы погранично-боевые пункты

"Сегодня героический азербайджанский пограничник гордится своим участием в освобождении наших земель, за которые пролита кровь наших шехидов, и службой на государственной границе под трехцветным Государственным флагом Азербайджана!".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Он подчеркнул, что на освобожденной от оккупации части азербайджано-иранской государственной границы восстановлена деятельность пограничных застав: "В целях организации охраны и защиты государственной границы с Арменией, проходящей через Зангиланский, Губадлинский районы и часть Лачинского района, созданы погранично-боевые пункты. За последние 2 месяца в этих направлениях начали свою служебно-боевую деятельность 10 новых воинских частей.

До конца мая будут завершены ремонтно-строительные работы еще 6 воинских частей. Это еще одно проявление внимания и заботы нашего государства, лично президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева об азербайджанском пограничнике".