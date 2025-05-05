Дмитрий Пантус: Совместные продукты с военно-промышленным корпусом Азербайджана появятся в ближайшее время

В ближайшее время у Беларуси появятся совместные продукты с военно-промышленным корпусом Азербайджана.
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"Военно-техническое сотрудничество Беларуси с Азербайджаном носит стратегический характер и славится своей давнейшей историей, поэтому мы продолжаем планово и системно работать", - отметил Дмитрий Пантус.
По словам председателя Госкомвоенпрома, сейчас стороны обсуждают совместные проекты по организации производства продукции военного назначения с белорусскими наработками, в том числе на территории Азербайджана. "Эта работа продолжается и в самое ближайшее время у нас появятся совместные продукты с военно-промышленным корпусом Азербайджана в частности", - подчеркнул он.