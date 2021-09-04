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Для военнослужащих Азербайджанской армии проводятся семинары

Для военнослужащих Азербайджанской армии проводятся семинары В целях повышения морально-психологической подготовки личного состава и предотвращения возможных негативных случаев в Азербайджанской армии проводятся семинары.
Армия
4 сентября 2021 г. 16:06
Для военнослужащих Азербайджанской армии проводятся семинары

В целях повышения морально-психологической подготовки личного состава и предотвращения возможных негативных случаев в Азербайджанской армии проводятся семинары.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На семинарах с лекциями выступили офицеры и госслужащие Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу Министерства обороны, сотрудники Республиканской военной прокуратуры, Научно-исследовательского института психологии, Государственного комитета по работе с религиозными образованиями и региональных подразделений Управления мусульман Кавказа.

Выступившие отметили высокую морально-психологическую подготовку наших офицеров и солдат. Отмечалось, что руководство Министерства обороны придает особую значимость повышению морально-психологической подготовки личного состава.

В заключение были даны ответы на вопросы слушателей.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Army conducts seminars for military servicemen
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda hərbi qulluqçular üçün seminarlar keçirilir

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