О нас

Для представителей турецких и местных СМИ организован медиа-тур по освобожденным территориям

Для представителей турецких и местных СМИ организован медиа-тур по освобожденным территориям 6 апреля Министерством обороны был организован очередной медиа-тур для группы представителей турецких и местных СМИ с целью ознакомления с деятельностью азербайджанской армии на освобожденных территориях.
Армия
6 апреля 2023 г. 18:57
Для представителей турецких и местных СМИ организован медиа-тур по освобожденным территориям

6 апреля Министерством обороны был организован очередной медиа-тур для группы представителей турецких и местных СМИ с целью ознакомления с деятельностью азербайджанской армии на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита впервые представители СМИ во взаимодействии с Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) проследили за процессом практического применения инженерной техники MEMATT турецкого производства в процессе разминирования.

Представителям СМИ было сообщено, что после Отечественной войны инженерными подразделениями Министерства обороны было очищено до 29 тыс. гектаров территории, выявлено и обезврежено 23 230 мин, установленных армянскими военными, а также неразорвавшихся боеприпасов.

В рамках медиа-тура представителям СМИ была продемонстрирована боевая подготовка артиллерийских подразделений

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMedia tour to Azerbaijan's liberated territories organized for Turkish, local journalists
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə və yerli media nümayəndələri üçün azad edilmiş ərazilərə media-tur təşkil olunub

Другие новости из категории

Названа площадь территорий, очищенных от мин инженерными войсками
Названа площадь территорий, очищенных от мин инженерными войсками
6 апреля 2023 г. 16:15
Минобороны Турции: Мы передали Азербайджану 20 машин для разминирования MEMATT
Минобороны Турции: Мы передали Азербайджану 20 машин для разминирования MEMATT
6 апреля 2023 г. 15:41
Соединения Отдельной общевойсковой армии Нахчывана подняты по учебной тревоге
ФотоСоединения Отдельной общевойсковой армии Нахчывана подняты по учебной тревоге
6 апреля 2023 г. 14:47
В механизированных подразделениях армии Азербайджана проведены практические занятия
В механизированных подразделениях армии Азербайджана проведены практические занятия
6 апреля 2023 г. 10:07
В армии Азербайджана проведено первенство по военизированному кроссу
ФотоВ армии Азербайджана проведено первенство по военизированному кроссу
5 апреля 2023 г. 15:30
В ВМС Азербайджана состоялся рейдовый сбор
ФотоВ ВМС Азербайджана состоялся рейдовый сбор
5 апреля 2023 г. 13:54
Британский депутат: Армения установила на азербайджанских территориях тысячи мин
Британский депутат: Армения установила на азербайджанских территориях тысячи мин
5 апреля 2023 г. 00:00
Проводится конкурс на звание Лучшая инженерно-саперная рота
Проводится конкурс на звание "Лучшая инженерно-саперная рота"
4 апреля 2023 г. 16:07
Авиационные средства ВВС Азербайджана совершили ночные полеты
Авиационные средства ВВС Азербайджана совершили ночные полеты
4 апреля 2023 г. 10:19
Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью
ФотоЗакир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью
3 апреля 2023 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi