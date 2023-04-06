Для представителей турецких и местных СМИ организован медиа-тур по освобожденным территориям

6 апреля Министерством обороны был организован очередной медиа-тур для группы представителей турецких и местных СМИ с целью ознакомления с деятельностью азербайджанской армии на освобожденных территориях.

6 апреля Министерством обороны был организован очередной медиа-тур для группы представителей турецких и местных СМИ с целью ознакомления с деятельностью азербайджанской армии на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита впервые представители СМИ во взаимодействии с Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) проследили за процессом практического применения инженерной техники MEMATT турецкого производства в процессе разминирования.

Представителям СМИ было сообщено, что после Отечественной войны инженерными подразделениями Министерства обороны было очищено до 29 тыс. гектаров территории, выявлено и обезврежено 23 230 мин, установленных армянскими военными, а также неразорвавшихся боеприпасов.

В рамках медиа-тура представителям СМИ была продемонстрирована боевая подготовка артиллерийских подразделений