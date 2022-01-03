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Для детей шехидов и военнослужащих организовано праздничное мероприятие

Для детей шехидов и военнослужащих организовано праздничное мероприятие В Армейском культурно-идеологическом центре им.Ази Асланова для детей из семей шехидов и военнослужащих проведено новогоднее торжество.
Армия
3 января 2022 г. 14:07
Для детей шехидов и военнослужащих организовано праздничное мероприятие

В Армейском культурно-идеологическом центре им.Ази Асланова для детей из семей шехидов и военнослужащих проведено новогоднее торжество.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В мероприятии наряду с детьми приняли участие сказочные герои, Дед Мороз и Снегурочка.

Ведущий, поздравивший детей с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, пожелал им счастливой и успешной жизни.

В художественной части мероприятия сказочные персонажи станцевали вместе с детьми, были проведены различные конкурсы и игры.

В завершение детям были розданы праздничные подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid və hərbçi ailələrinin uşaqları üçün bayram tədbiri keçirilib

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