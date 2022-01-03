Для детей шехидов и военнослужащих организовано праздничное мероприятие

В Армейском культурно-идеологическом центре им.Ази Асланова для детей из семей шехидов и военнослужащих проведено новогоднее торжество.
Об этом Report сообщили в Минобороны.
В мероприятии наряду с детьми приняли участие сказочные герои, Дед Мороз и Снегурочка.
Ведущий, поздравивший детей с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, пожелал им счастливой и успешной жизни.
В художественной части мероприятия сказочные персонажи станцевали вместе с детьми, были проведены различные конкурсы и игры.
В завершение детям были розданы праздничные подарки.