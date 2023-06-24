О нас

Директор Report: Тактика Азербайджанской армии стала образцово-показательной для всего мира 

Директор Report: Тактика Азербайджанской армии стала образцово-показательной для всего мира  Азербайджанская армия в ходе Отечественной войны доказала, что оснащена самыми современными видами вооружения.
Армия
24 июня 2023 г. 18:08
Директор Report: Тактика Азербайджанской армии стала образцово-показательной для всего мира 

Азербайджанская армия в ходе Отечественной войны доказала, что оснащена самыми современными видами вооружения и разработала новейшие тактики ведения боя.

Об этом в эфире телеканала CBC сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

"Азербайджанская армия продемонстрировала всему миру активное использование различные ноу-хау: беспилотники и прочее современное вооружение. Тактические приемы Азербайджанской армии оказались новшеством для всего мира. Весь мир понял, что одними танками на поле боя не обойтись", - сказал он.

Ф.Гусейналиев подчеркнул, что по окончании 44 дней Отечественной войны, вооруженные силы Азербайджана еще больше укрепили свою мощь.

"После завершения Отечественной войны Азербайджанские вооруженные силы стали еще сильнее. В частности, были приобретены новые виды оружия и дроны. Возросло число войск специального назначения, которые сыграли ключевую роль в ходе войны. Именно они приложили большие усилия для освобождения территорий Азербайджана от армянской оккупации ", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Director of Report: Azerbaijani Army's tactics - example for whole world
Версия на азербайджанском языке “Report”un direktoru: “Azərbaycan Ordusunun taktikası bütün dünyaya nümunə olub”

Другие новости из категории

Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
24 июня 2023 г. 12:39
В Нахчыване проходит церемония выпуска курсантов Военного лицея имени Гейдара Алиева
ФотоВ Нахчыване проходит церемония выпуска курсантов Военного лицея имени Гейдара Алиева
24 июня 2023 г. 10:57
В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялась очередная церемония выпуска
ФотоВ Военном институте имени Гейдара Алиева состоялась очередная церемония выпуска
24 июня 2023 г. 09:49
Верховному главнокомандующему продемонстрировали имеющиеся в арсенале азербайджанской армии ударные дроны и БПЛА
Верховному главнокомандующему продемонстрировали имеющиеся в арсенале азербайджанской армии ударные дроны и БПЛА
23 июня 2023 г. 19:44
Военный прокурор встретился с военнослужащими на освобожденных территориях
ФотоВоенный прокурор встретился с военнослужащими на освобожденных территориях
23 июня 2023 г. 16:22
Президент: Выгодные позиции вдоль границы с Арменией обеспечивают нам стратегическое преимущество
Президент: Выгодные позиции вдоль границы с Арменией обеспечивают нам стратегическое преимущество
23 июня 2023 г. 15:31
Президент Ильхам Алиев о мирных переговорах с Арменией
Президент Ильхам Алиев о мирных переговорах с Арменией
23 июня 2023 г. 15:15
Президент Азербайджана: Мы никогда не должны забывать зверства армян
Президент Азербайджана: Мы никогда не должны забывать зверства армян
23 июня 2023 г. 14:58
Президент: После Второй Карабахской войны процесс строительства армии получил более широкий размах
Президент: После Второй Карабахской войны процесс строительства армии получил более широкий размах
23 июня 2023 г. 13:04
МО: Министерство обороны Армении распространяет ложную информацию
МО: Министерство обороны Армении распространяет ложную информацию
22 июня 2023 г. 20:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi