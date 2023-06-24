Директор Report: Тактика Азербайджанской армии стала образцово-показательной для всего мира

Азербайджанская армия в ходе Отечественной войны доказала, что оснащена самыми современными видами вооружения.

Азербайджанская армия в ходе Отечественной войны доказала, что оснащена самыми современными видами вооружения и разработала новейшие тактики ведения боя.

Об этом в эфире телеканала CBC сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

"Азербайджанская армия продемонстрировала всему миру активное использование различные ноу-хау: беспилотники и прочее современное вооружение. Тактические приемы Азербайджанской армии оказались новшеством для всего мира. Весь мир понял, что одними танками на поле боя не обойтись", - сказал он.

Ф.Гусейналиев подчеркнул, что по окончании 44 дней Отечественной войны, вооруженные силы Азербайджана еще больше укрепили свою мощь.

"После завершения Отечественной войны Азербайджанские вооруженные силы стали еще сильнее. В частности, были приобретены новые виды оружия и дроны. Возросло число войск специального назначения, которые сыграли ключевую роль в ходе войны. Именно они приложили большие усилия для освобождения территорий Азербайджана от армянской оккупации ", - добавил он.