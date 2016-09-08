Деятельность Азербайджана в миротворческих операциях высоко оценена

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В рамках встречи министров обороны на тему Миротворческие операции ООН, проходящей в Лондоне, министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов 8-го сентября в Палате лордов встретился с государственным министром по обороне, заместителем председателя Палаты лордов господином Ёрл Хоу.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, во время встречи участие Азербайджана по сегодняшний день в миротворческих операциях, а также в миссии ООН в Афганистане было высоко оценено, был проведен обмен мнением относительно усовершенствования миротворческой деятельности ООН, были обсуждены перспективы нашей страны в данной деятельности и вопросы военного сотрудничества между двумя странами.