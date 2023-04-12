Депутат: Провокация Армении в направлении Лачынского района была заранее спланирована

Тот факт, что армяне распространили изображения сразу после провокации, означает, что она была заранее спланирована.
Об этом Report сообщил депутат Бахруз Магеррамли.
Депутат считает, что провокация Армении в направлении Лачынского района - заранее спланированный и продуманный инцидент: "Это свидетельствует о том, что Ереван не заинтересован в устойчивом мире, в том числе в создании атмосферы сотрудничества в регионе, и не отказывается от своих реваншистских и агрессивных намерений".
Он напомнил, что армянская сторона опубликовала снимки сразу после учиненной провокации:
"Это означает, что это заранее спланированная провокация, которая использована в соответствующей форме против Азербайджана. Как известно, командир особого армейского корпуса ВС Армении, придерживаясь традиций дезертирства, был ранен в спину при бегстве с территории. Нахождение столь высокопоставленного лица на линии соприкосновения, на объекте, не имеющем стратегического значения, свидетельствует о том, что провокация была заранее спланирована и находилась под непосредственным контролем военно-политического руководства Армении".
Депутат отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам в январе текущего года сказал, что прибытие миссии ЕС в регион еще больше усилит напряженность: "Действительно, после прибытия в регион миссия, в первую очередь, вызвала серьезные вопросы своим составом, состоящим в основном из военнослужащих. Неадекватное поведение, в том числе упорное и провокационное нарушение Арменией режима прекращения огня, а также неспособность миссии ЕС дать реакцию на эти инциденты, в очередной раз выявили нелицеприятные намерения европейцев", - добавил депутат.
По мнению Б.Магеррамли, подобное радикальное поведение Еревана заставляет Азербайджан жесткими мерами установить устойчивую стабильность и окончательный мир в регионе.
"Статья 51 Устава ООН дает Азербайджану право принимать все необходимые меры для устранения направленных на него угроз, уничтожать и ликвидировать угрозы независимо от их местонахождения, и впредь вся ответственность за возможные варианты развития событий ложится на военно-политическое руководство Армении", - сказал депутат.