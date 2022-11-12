Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине

15:34

Иран наряду с Россией несет юридическую и моральную ответственность перед жертвами среди гражданского населения Украины.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа", спецпредставитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

По его словам, сейчас нет никаких сомнений в том, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа "Шахед", "Моджахед".

"Дроны, атаковавшие 99% территории Украины, наносят удары в основном на объекты гражданской критической инфраструктуры. Мы перехватили неповрежденные образцы этих БПЛА. Анализ наших ученых однозначно подтверждает, что эти дроны были произведены в Иране. Поэтому на сегодняшний день у нас не осталось никаких сомнений в использовании этих БПЛА в войне против Украины!", заявил он.

Федор Вениславский подчеркнул, что Иран сейчас поддерживает одну из сторон конфликта – Россию. "Главное разведывательное управление Украины владеет стопроцентными доказательствами маршрутов и количества поставок этих дронов из Ирана в Россию. Отталкиваясь от международного права, мы можем утверждать, что Иран в настоящее время поддерживает одну из сторон конфликта – Россию. Иранские должностные лица, давшие согласие на экспорт беспилотников в Россию, несут такую же юридическую и моральную ответственность за потери среди гражданского населения, как и использующие это смертоносное оружие непосредственно в войне с Украиной", - считает он.

Депутат отметил, что Украина и дальше будет привлекать к этому внимание на уровне международных институтов, чтобы добиться усиления санкционного давления на Иран. По словам Ф.Вениславского, Украина ожидает, что весь западный мир проявит солидарность с Украиной.

"Основной вопрос связан с механизмами доставки иранских БПЛА в Россию и возможностями Ирана по сборке этих дронов. По имеющимся у нас данным, при сборке дронов такого типа используются компоненты, производимые в европейских странах. Международные институты могут рассматривать это как нарушение санкционного режима по отношению к Ирану", - заявил депутат.