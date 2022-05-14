Денис Монастырский: В Украине выявлено 88 диверсионных групп - ЭКСКЛЮЗИВ

"В первые дни войны в Киев, другие крупные города, включая Одессу, Харьков, Мариуполь, Херсон и пр. внедрялись десятки диверсионных групп. Их целью было нанести максимальный ущерб руководству государства, вывести из строя средства обороны, жизнедеятельнос

"В первые дни войны в Киев, другие крупные города, включая Одессу, Харьков, Мариуполь, Херсон и пр. внедрялись десятки диверсионных групп. Их целью было нанести максимальный ущерб руководству государства, вывести из строя средства обороны, жизнедеятельность городов, например, электрические подстанции, газораспределительные узлы".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Нам приходилось проверять сотни данных в день. Из них 90 процентов оказывались фейковыми. Позже мы поняли, что это преднамеренный шаг со стороны России. Они хотели запутать нас, чтобы мы не обнаружили диверсионные группы. Одна лишь полиция выявила и разоблачила 88 таких диверсионных групп. Это большая цифра. В эти группы входило более 700 человек. Другими словами, это были большие диверсионные группы, которые выполняли различные поручения. Все они были арестованы, а некоторые ликвидированы из-за оказания сопротивления во время ареста", - добавил министр.

По его словам, во всех случаях возбуждены уголовные дела:

"Некоторые из них все еще продолжаются, а некоторые уже переданы Службе безопасности. Сегодня мы понимаем, что диверсионные группы являются серьезным оружием современной войны, они могут нанести ущерб экономике, обороне Украины. Мы даже получили информацию о подготовке покушения на окружение Верховного главнокомандующего, непосредственно на президента Украины. Мы понимаем, что это будет оставаться серьезным вызовом для наших правоохранительных органов в ближайшем будущем".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.