День независимости торжественно отметили в ВС Азербайджана

14:14

По случаю 28 Мая - Дня независимости в азербайджанской армии проведен ряд мероприятий в соответствии с поручением министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В мероприятиях приняли участие личный состав, общественность и представители военных атташе Азербайджана, аккредитованных в зарубежных странах.

Для военнослужащих были организованы занятия по общественно-политической подготовке, "круглые столы", конференции, а также различные культурно-массовые и патриотические мероприятия.

Для личного состава также были организованы экскурсии, выставки книг, фотографий и картин, показаны документальные и художественные фильмы, посещения музеев и других исторические места, а также могил шехидов.