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День независимости торжественно отметили в ВС Азербайджана

День независимости торжественно отметили в ВС Азербайджана 14:14
Армия
28 мая 2025 г. 14:56
День независимости торжественно отметили в ВС Азербайджана

По случаю 28 Мая - Дня независимости в азербайджанской армии проведен ряд мероприятий в соответствии с поручением министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В мероприятиях приняли участие личный состав, общественность и представители военных атташе Азербайджана, аккредитованных в зарубежных странах.

Для военнослужащих были организованы занятия по общественно-политической подготовке, "круглые столы", конференции, а также различные культурно-массовые и патриотические мероприятия.

Для личного состава также были организованы экскурсии, выставки книг, фотографий и картин, показаны документальные и художественные фильмы, посещения музеев и других исторические места, а также могил шехидов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüstəqillik Günü Azərbaycan Ordusunda yüksək təntənə ilə qeyd olunub

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