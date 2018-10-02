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    Делегация Вооруженных сил Турции находится с визитом в Азербайджане

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    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Согласно Протоколу заседания Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне, делегация Сухопутных войск Турецкой Республики находится с визитом в Баку.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, 2 октября турецкая делегация посетила Военную академию Вооруженных сил Азербайджанской Республики. На встрече азербайджанская сторона представила брифинг о Центре иностранных языков и партнерства Военной академии, а турецкая сторона представила брифинг о Школе языков Сухопутных войск Турецкой Республики.

    В ходе встречи стороны также обсудили нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в области военного образования.

    Визит продлится до 5 октября.

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