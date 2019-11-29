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Делегация Вооруженных сил Польши посетила Азербайджан

Делегация Вооруженных сил Польши посетила Азербайджан

Согласно плану двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Вооруженными Силами Польши, делегация, возглавляемая начальником Военно-учебного центра миротворческих операций Польши Павлом Чабалиски, находилась с визитом в стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества Азербайджанской Армии и Вооруженных Сил Польши в рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей НАТО и миротворческих операций.

Польская делегация ознакомилась с социально-бытовыми и учебно-тренировочными условиями, созданными в местах службы миротворцев.

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