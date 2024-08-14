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Узбекские военные прибыли в Азербайджан для участия в курсах по тактике применения БПЛА

Узбекские военные прибыли в Азербайджан для участия в курсах по тактике применения БПЛА Делегация военнослужащих из Узбекистана находится с визитом в Азербайджане
Армия
14 августа 2024 г. 19:08
Узбекские военные прибыли в Азербайджан для участия в курсах по тактике применения БПЛА

Военнослужащие Узбекистана находятся с визитом в Азербайджане для участия в курсе планирования и тактики применения тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в современных вооруженных конфликтах.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Визит организован в соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, заключенным между Азербайджаном и Узбекистаном.

В первый день курса узбекским гостям был представлен брифинг об истории и деятельности Военно-Воздушных сил, использовании БПЛА в традиционных боях, организации боевых полетов, применении мини- и микро БПЛА в азербайджанской армии.

Делегации были продемонстрированы некоторые БПЛА, находящиеся в арсенале азербайджанской армии, была предоставлена информация о тактико-технических характеристиках установок.

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Версия на английском языке ФотоDelegation of Uzbekistan embark on visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistanlı hərbçilər Azərbaycanda PUA kursunda iştirak edirlər

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