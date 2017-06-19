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    Делегация Военно-морских сил Вьетнама прибыла с визитом в Азербайджан

    В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между военно-морскими силами двух стран
    © Mod.gov.az

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Баку делегация Военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнама посетила Военно-морские силы Азербайджанской Республики.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, сначала вьетнамские гости, возложив цветы к воздвигнутому на территории базы ВМС памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили его память.

    В ходе встречи делегаций были обсуждены вопросы сотрудничества между военно-морскими силами двух стран и была подчеркнута важность проведения взаимного обмена опытом.

    Затем вьетнамская делегация ознакомилась с территорией ВМС, отрядом боевых кораблей и учебно-материальной базой Военно-морского факультета Высшего военного училища имени Гейдара Алиева.

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