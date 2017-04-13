Делегация ВМС Турции посетила Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая командующим ВМС Турции адмиралом флота Бюлентом Бостаноглу, посетила Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, в ходе визита состоялась встреча с командованием училища, на которой был представлен всесторонний брифинг об истории создания военно-учебного заведения, образовательном процессе и деятельности училища.

Делегация была ознакомлена с учебными пособиями, материально-техническими средствами и другим оборудованием военного назначения на военно-морском факультете высшего военного учебного заведения.