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    Делегация ВМС Турции посетила Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева

    В ходе визита состоялась встреча с командованием училища
    © Mod.gov.az

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая командующим ВМС Турции адмиралом флота Бюлентом Бостаноглу, посетила Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, в ходе визита состоялась встреча с командованием училища, на которой был представлен всесторонний брифинг об истории создания военно-учебного заведения, образовательном процессе и деятельности училища.

    Делегация была ознакомлена с учебными пособиями, материально-техническими средствами и другим оборудованием военного назначения на военно-морском факультете высшего военного учебного заведения.

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