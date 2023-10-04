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Делегация ВМС Ирана участвует в учениях "Хазри-2023" в качестве наблюдателя

Делегация ВМС Ирана участвует в учениях "Хазри-2023" в качестве наблюдателя Для участия в качестве наблюдателя в совместных тактических учениях "Хазри-2023", проводимых в нашей стране с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана, в Баку прибыла делегация ВМС Исламской Республики Иран.
Армия
4 октября 2023 г. 13:09
Делегация ВМС Ирана участвует в учениях Хазри-2023 в качестве наблюдателя

Для участия в качестве наблюдателя в совместных тактических учениях "Хазри-2023", проводимых в нашей стране с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана, в Баку прибыла делегация ВМС Исламской Республики Иран.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Командующий ВМС Азербайджанской Республики вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с делегацией, возглавляемой командующим военно-морскими операциями ВМС Исламской Республики Иран капитаном 1-го ранга Мохаммедом Резой Хазаи.

На встрече в штабе ВМС была особо отмечена важность учений "Хазри-2023", подчеркнута значимость проведения в будущем совместных учений ВМС Азербайджана и Ирана на Каспии, в связи с чем достигнута предварительная договоренность.

Были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной сфере между ВМС двух стран.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоIran’s Naval Forces delegation takes part in "Khazri-2023" exercises as observer
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-İran birgə hərbi təlimlərinin keçirilməsi barədə ilkin razılıq əldə edilib

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