Делегация ВМС Ирана участвует в учениях "Хазри-2023" в качестве наблюдателя

Для участия в качестве наблюдателя в совместных тактических учениях "Хазри-2023", проводимых в нашей стране с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана, в Баку прибыла делегация ВМС Исламской Республики Иран.

Для участия в качестве наблюдателя в совместных тактических учениях "Хазри-2023", проводимых в нашей стране с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана, в Баку прибыла делегация ВМС Исламской Республики Иран.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Командующий ВМС Азербайджанской Республики вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с делегацией, возглавляемой командующим военно-морскими операциями ВМС Исламской Республики Иран капитаном 1-го ранга Мохаммедом Резой Хазаи.

На встрече в штабе ВМС была особо отмечена важность учений "Хазри-2023", подчеркнута значимость проведения в будущем совместных учений ВМС Азербайджана и Ирана на Каспии, в связи с чем достигнута предварительная договоренность.

Были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной сфере между ВМС двух стран.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.