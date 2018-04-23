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    Делегация ВМС Азербайджана отправилась в Тегеран

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая исполняющим обязанности командующего Военно-морскими силами Азербайджана капитаном 1-го ранга Зауром Гумматовым, участвует в проходящем в Тегеране 6-м Симпозиуме военно-морских сил стран Индийского океана (IONS 2018).

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В ходе симпозиума, который продлится до 25-го апреля, командующие ВМФ из 35-и стран обсудят вопросы сотрудничества в сфере морской безопасности, региональных морских проблем и развития отношений среди стран Индийского океана.

    Азербайджанская делегация также примет участие в 3-м заседании командующих военно-морскими силами прикаспийских стран, которое организовано одновременно с симпозиумом. В ходе заседания состоится обмен мнениями о взаимодействии в области обеспечения региональной безопасности.

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