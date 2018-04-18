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    Делегация Университета национальной обороны Пакистана побывала в Военной академии Вооруженных сил

    © Mod.gov.az

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Университета национальной обороны Пакистана побывала в Управлении Международного военного сотрудничества министерства обороны и Военной академии Вооруженных сил.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, гости были всесторонне проинформированы о деятельности и результатах, достигнутых в сфере международного военного сотрудничества и военного образования.

    Следует отметить, что в рамках визита пакистанская делегация провела встречи в ряде министерств, государственных служб, агентств и университетов Азербайджана.

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