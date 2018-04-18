Делегация Университета национальной обороны Пакистана побывала в Военной академии Вооруженных сил

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Университета национальной обороны Пакистана побывала в Управлении Международного военного сотрудничества министерства обороны и Военной академии Вооруженных сил.

Как сообщили Report в министерстве обороны, гости были всесторонне проинформированы о деятельности и результатах, достигнутых в сфере международного военного сотрудничества и военного образования.

Следует отметить, что в рамках визита пакистанская делегация провела встречи в ряде министерств, государственных служб, агентств и университетов Азербайджана.