Делегация Казахстана посетила Управление военной полиции Минобороны Азербайджана

Находящиеся с визитом в Азербайджане представители Главного управления военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан посетили Управление военной полиции Министерства обороны.

Находящиеся с визитом в Азербайджане представители Главного управления военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан посетили Управление военной полиции Министерства обороны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории воинской части, почтена его светлая память.

Затем гостям был представлен брифинг об истории и деятельности Управления военной полиции, обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Глава делегации Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей воинской части.

Затем гости ознакомились с территорией Управления военной полиции, автопарком и столовой.

В заключение гостям были преподнесены подарки, было сделано фото на память.