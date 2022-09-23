Делегация Казахстана посетила Управление военной полиции Минобороны Азербайджана

Находящиеся с визитом в Азербайджане представители Главного управления военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан посетили Управление военной полиции Министерства обороны.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории воинской части, почтена его светлая память.
Затем гостям был представлен брифинг об истории и деятельности Управления военной полиции, обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
Глава делегации Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей воинской части.
Затем гости ознакомились с территорией Управления военной полиции, автопарком и столовой.
В заключение гостям были преподнесены подарки, было сделано фото на память.