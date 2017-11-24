Делегация Пакистана посетила военно-учебные заведения Азербайджана

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с председателем Объединённого комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Зубайром Махмудом Хайятом 24-го ноября посетила Военную Академию Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе встречи с руководством Военной Академии состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в области военного образования.

Затем в Учебно-Тренировочном Центре Вооруженных сил генерал З.М.Хайят выступил перед офицерским составом различной категории с лекцией на тему "Гибридные войны и вызовы войн XXI века".