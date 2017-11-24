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    Делегация Пакистана посетила военно-учебные заведения Азербайджана

    Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном
    © Mod.gov.az

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с председателем Объединённого комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Зубайром Махмудом Хайятом 24-го ноября посетила Военную Академию Вооруженных сил Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе встречи с руководством Военной Академии состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в области военного образования.

    Затем в Учебно-Тренировочном Центре Вооруженных сил генерал З.М.Хайят выступил перед офицерским составом различной категории с лекцией на тему "Гибридные войны и вызовы войн XXI века".

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