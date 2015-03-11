Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Делегация оборонного ведомства Азербайджана посетит Украину в скором времени. Как сообщает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга исполняющий обязанности спикера Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"Министерство обороны Украины посетит делегация военных медиков Вооруженных сил республики Азербайджан, которые обменяются опытом с украинскими коллегами и обсудят направления предоставления помощи ВСУ", - сообщил Селезнев.