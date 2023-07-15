Делегация NESA посетила Национальный университет обороны

Делегация, возглавляемая начальником Отдела стратегических исследований Южноафриканского союза национальной обороны (SANDU) при Центре исследований безопасности на ближневосточном и южнoaзиатcком регионе (NESA) господином Чарльзом Б. Марксом посетила Наци

Делегация, возглавляемая начальником Отдела стратегических исследований Южноафриканского союза национальной обороны (SANDU) при Центре исследований безопасности на ближневосточном и южнoaзиатcком регионе (NESA) господином Чарльзом Б. Марксом посетила Национальный университет обороны.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Заместитель ректора Национального университета обороны по научным вопросам – ректор Военного научно-исследовательского института генерал-майор Ариф Гасанов поприветствовал гостей и выразил удовлетворение видеть их в нашей стране.

Делегация была проинформирована об истории создания Национального университета обороны, основных направлениях деятельности, структуре и предстоящих задачах подведомственных ему военно-учебных заведений.

На встрече была особо отмечена важность подобных встреч с точки зрения расширения двустороннего сотрудничества, состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Национальным университетом обороны и Центром исследований вопросов по безопасности NESA, а также по ряду других вопросов, представляющих интерес.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.