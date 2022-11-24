Делегация НАТО посетила Военно-морские силы Азербайджана

В рамках Дней НАТО продолжается визит в Азербайджан представителей Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Сообщается, что 24 ноября делегация посетила ВМС.
Гостям был представлен брифинг об истории и направлениях деятельности ВМС Азербайджана.
Затем состоялись выступления представителей Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе, посвященные истории создания, структуре и общей деятельности НАТО.
После завершения презентаций были даны ответы на интересующие вопросы. В заключение было сделано фото на память.