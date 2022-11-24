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Делегация НАТО посетила Военно-морские силы Азербайджана

Делегация НАТО посетила Военно-морские силы Азербайджана В рамках Дней НАТО продолжается визит в Азербайджан представителей Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе.
Армия
24 ноября 2022 г. 16:58
Делегация НАТО посетила Военно-морские силы Азербайджана

В рамках Дней НАТО продолжается визит в Азербайджан представителей Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что 24 ноября делегация посетила ВМС.

Гостям был представлен брифинг об истории и направлениях деятельности ВМС Азербайджана.

Затем состоялись выступления представителей Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе, посвященные истории создания, структуре и общей деятельности НАТО.

После завершения презентаций были даны ответы на интересующие вопросы. В заключение было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоNATO delegation visits Naval Forces
Версия на азербайджанском языке ФотоNATO-nun nümayəndə heyəti Hərbi Dəniz Qüvvələrində olub

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