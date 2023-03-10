Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть

Находящаяся с официальным визитом в нашей стране делегация во главе с начальником штаба Командования Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенантом Мустафой Огузом посетила Н-скую воинскую часть.

Находящаяся с официальным визитом в нашей стране делегация во главе с начальником штаба Командования Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенантом Мустафой Огузом посетила Н-скую воинскую часть.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

Сначала гости возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на территории воинской части.

Гостям был представлен брифинг об истории, основных направлениях деятельности воинской части и сотрудничестве между НАТО и Азербайджаном, состоялся обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества.

Затем делегация, ознакомившаяся с боевыми средствами, находящимися на вооружении воинской части, была подробно проинформирована об их тактико-технических характеристиках.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.