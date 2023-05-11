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Делегация Национального университета обороны Турции посетила воинскую часть коммандос

Делегация Национального университета обороны Турции посетила воинскую часть коммандос Продолжается визит делегации во главе с ректором Национального университета обороны Турции профессором Эрханом Афьонджу в Азербайджан. Об этом Report сообщили в Министерстве обороны. Было отмечено, что руководящий состав и слушатели Университета нац
Армия
11 мая 2023 г. 15:03
Делегация Национального университета обороны Турции посетила воинскую часть коммандос

Продолжается визит делегации во главе с ректором Национального университета обороны Турции профессором Эрханом Афьонджу в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Было отмечено, что руководящий состав и слушатели Университета национальной обороны братской страны посетили могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, а также возложили цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Затем они пришли на Аллею шехидов, где посетили Памятник турецким воинам, а также почтили память шехидов, сражавшихся за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Затем турецкие гости посетили Военный институт имени Гейдара Алиева, воинскую часть коммандос и Военно-морской флот.

В ходе визита для турецких гостей были проведены брифинги об истории и основных направлениях деятельности военной части и института.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Milli Müdafiə Universitetinin nümayəndə heyəti Komando hərbi hissəsində olub

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