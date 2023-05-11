Делегация Национального университета обороны Турции посетила воинскую часть коммандос

Продолжается визит делегации во главе с ректором Национального университета обороны Турции профессором Эрханом Афьонджу в Азербайджан. Об этом Report сообщили в Министерстве обороны. Было отмечено, что руководящий состав и слушатели Университета нац

Продолжается визит делегации во главе с ректором Национального университета обороны Турции профессором Эрханом Афьонджу в Азербайджан.



Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.



Было отмечено, что руководящий состав и слушатели Университета национальной обороны братской страны посетили могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, а также возложили цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Затем они пришли на Аллею шехидов, где посетили Памятник турецким воинам, а также почтили память шехидов, сражавшихся за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Затем турецкие гости посетили Военный институт имени Гейдара Алиева, воинскую часть коммандос и Военно-морской флот.



В ходе визита для турецких гостей были проведены брифинги об истории и основных направлениях деятельности военной части и института.