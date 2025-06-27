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Делегация Национального университета обороны Турции посетила командование сухопутных войск

Делегация Национального университета обороны Турции посетила командование сухопутных войск 10:24 Делегация Национального университета обороны Турции посетила командование сухопутных войск.
Армия
27 июня 2025 г. 10:56
Делегация Национального университета обороны Турции посетила командование сухопутных войск

Делегация Национального университета обороны Турции посетила командование сухопутных войск.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, продолжается визит в Азербайджан делегации, возглавляемой заместителем ректора Национального университета обороны Турции профессором Сердаром Салманом, в составе руководства Военного института сухопутных войск Национального университета обороны Турции и слушателей курса "Управление штабом".

В рамках визита состоялась встреча заместителя командующего Сухопутными войсками генерал-майора Ильгара Лятифова с делегацией, возглавляемой профессором Сердаром Салманом.

На встрече была подчеркнута важность военного образования в повышении профессионального уровня военнослужащих двух стран, отмечалась значимость совместных учений, проводимых в целях обмена опытом. Стороны обменялись мнениями и по ряду других актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем делегации, посетившей Центр боевого управления сухопутных войск, была предоставлена необходимая информация о центре. Гостям был представлен брифинг об истории образования сухопутных войск, основных направлениях их деятельности, этапах развития и достигнутых успехах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə MMU-nun nümayəndə heyəti Quru Qoşunları Komandanlığında olub

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