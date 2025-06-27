Делегация Национального университета обороны Турции посетила командование сухопутных войск.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Согласно информации, продолжается визит в Азербайджан делегации, возглавляемой заместителем ректора Национального университета обороны Турции профессором Сердаром Салманом, в составе руководства Военного института сухопутных войск Национального университета обороны Турции и слушателей курса "Управление штабом".
В рамках визита состоялась встреча заместителя командующего Сухопутными войсками генерал-майора Ильгара Лятифова с делегацией, возглавляемой профессором Сердаром Салманом.
На встрече была подчеркнута важность военного образования в повышении профессионального уровня военнослужащих двух стран, отмечалась значимость совместных учений, проводимых в целях обмена опытом. Стороны обменялись мнениями и по ряду других актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.
Затем делегации, посетившей Центр боевого управления сухопутных войск, была предоставлена необходимая информация о центре. Гостям был представлен брифинг об истории образования сухопутных войск, основных направлениях их деятельности, этапах развития и достигнутых успехах.