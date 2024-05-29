Делегация Минобороны побывала на полигоне "Доганбей" в Измире

Продолжается рабочий визит руководящего состава Министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики в Турцию.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В рамках визита представители Азербайджана побывали на учебном полигоне "Доганбей" в Измире и ознакомились с выставкой Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики.
Гостям было подробно рассказано о представленных на выставке авиационных средствах, беспилотных летательных аппаратах, вооружении и боевой технике.