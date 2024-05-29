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Делегация Минобороны побывала на полигоне "Доганбей" в Измире

Делегация Минобороны побывала на полигоне "Доганбей" в Измире Продолжается рабочий визит руководящего состава Министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики в Турцию.
Армия
29 мая 2024 г. 22:32
Делегация Минобороны побывала на полигоне Доганбей в Измире

Продолжается рабочий визит руководящего состава Министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики в Турцию.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита представители Азербайджана побывали на учебном полигоне "Доганбей" в Измире и ознакомились с выставкой Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики.

Гостям было подробно рассказано о представленных на выставке авиационных средствах, беспилотных летательных аппаратах, вооружении и боевой технике.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Türkiyədə "Doğanbey" təlim sahəsində olublar

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