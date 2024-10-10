Делегация Минобороны Беларуси находится с визитом в Азербайджане

Делегация Министерства обороны Республики Беларусь находится с визитом в Азербайджане.
Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, визит организован в соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2024 год.
В рамках визита гости посетили Управление международного военного сотрудничества Министерства обороны.
Белорусской делегации был представлен брифинг об основных направлениях деятельности инженерных войск.
На встрече начальник Главного управления инженерных войск генерал-майор Анар Керимов проинформировал гостей о работе по разминированию территорий, освобожденных после победы в Отечественной войне, одержанной под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.
Затем были обсуждены перспективы двустороннего военного сотрудничества и предложения по развитию взаимодействия в этой сфере.
На следующий день гости побывали в Н-ской воинской части, подчиненной Главному управлению инженерных войск.
Делегация ознакомилась с образцами вооружения, боеприпасов и военной техники, находящихся на вооружении инженерных подразделений и инженерным городком на территории воинской части.