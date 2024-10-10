О нас

Делегация Минобороны Беларуси находится с визитом в Азербайджане

Делегация Минобороны Беларуси находится с визитом в Азербайджане Делегация Министерства обороны Республики Беларусь находится с визитом в Азербайджане. 
Армия
10 октября 2024 г. 17:09
Делегация Минобороны Беларуси находится с визитом в Азербайджане

Делегация Министерства обороны Республики Беларусь находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, визит организован в соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2024 год.

В рамках визита гости посетили Управление международного военного сотрудничества Министерства обороны.

Белорусской делегации был представлен брифинг об основных направлениях деятельности инженерных войск.

На встрече начальник Главного управления инженерных войск генерал-майор Анар Керимов проинформировал гостей о работе по разминированию территорий, освобожденных после победы в Отечественной войне, одержанной под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Затем были обсуждены перспективы двустороннего военного сотрудничества и предложения по развитию взаимодействия в этой сфере.

На следующий день гости побывали в Н-ской воинской части, подчиненной Главному управлению инженерных войск.

Делегация ознакомилась с образцами вооружения, боеприпасов и военной техники, находящихся на вооружении инженерных подразделений и инженерным городком на территории воинской части.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Belarusian military experts discuss engineering and technical support
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Belarus hərbi ekspertləri mühəndis-texniki təminat üzrə məsələləri müzakirə ediblər

Экслюзивные новости

Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi