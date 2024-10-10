Делегация Минобороны Беларуси находится с визитом в Азербайджане

Делегация Министерства обороны Республики Беларусь находится с визитом в Азербайджане.

Делегация Министерства обороны Республики Беларусь находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, визит организован в соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2024 год.

В рамках визита гости посетили Управление международного военного сотрудничества Министерства обороны.

Белорусской делегации был представлен брифинг об основных направлениях деятельности инженерных войск.

На встрече начальник Главного управления инженерных войск генерал-майор Анар Керимов проинформировал гостей о работе по разминированию территорий, освобожденных после победы в Отечественной войне, одержанной под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Затем были обсуждены перспективы двустороннего военного сотрудничества и предложения по развитию взаимодействия в этой сфере.

На следующий день гости побывали в Н-ской воинской части, подчиненной Главному управлению инженерных войск.

Делегация ознакомилась с образцами вооружения, боеприпасов и военной техники, находящихся на вооружении инженерных подразделений и инженерным городком на территории воинской части.