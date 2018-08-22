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    Делегация минобороны Азербайджана принимает участие в форуме "Армия-2018"

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Российской Федерации проводится международный военно-технический форум "Армия-2018" и международный форум "Неделя национальной безопасности".

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальник главного управления материально-технического обеспечения генерал-майор Фуад Мамедов. 

    Мероприятие продлится до 26 августа.

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