Делегация минобороны Азербайджана принимает участие в форуме "Армия-2018"

22 августа, 2018 13:36

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Российской Федерации проводится международный военно-технический форум "Армия-2018" и международный форум "Неделя национальной безопасности". Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. Азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальник главного управления материально-технического обеспечения генерал-майор Фуад Мамедов. Мероприятие продлится до 26 августа.