Делегация минобороны Азербайджана принимает участие в форуме "Армия-2018"

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Российской Федерации проводится международный военно-технический форум "Армия-2018" и международный форум "Неделя национальной безопасности".
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальник главного управления материально-технического обеспечения генерал-майор Фуад Мамедов.
Мероприятие продлится до 26 августа.
News DepartmentАвтор новости