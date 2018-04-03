Делегация минобороны Азербайджана примет участие в Конференции по международной безопасности

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым примет участие в VII Конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве 4-5 апреля.

Как сообщили Report в миобороны, на международной конференции, организованной министерством обороны Российской Федерации, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.

В ходе пленарных заседаний будут обсуждаться региональные аспекты безопасности, региональные особенности деятельности военных ведомств по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств, и ряд других вопросов.