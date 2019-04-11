Делегация Минобороны Азербайджана отбыла в Москву

Делегация, возглавляемая начальником управления Главного управления боевой подготовки и военного образования министерства обороны генерал-майором Анвером Эфендиевым, принимает участие в проходящей в Москве второй международной конференции Армейских международных игр – 2019.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе мероприятия делегации обсуждают условия и правила проведения соревнований, а также осматривают места проведения конкурсов.

В рамках международных соревнований военнослужащих планируется участие представителей Азербайджанской армии в конкурсах "Кубок моря", "Танковый биатлон", "Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж", "Военно-медицинская эстафета" и "Полевая кухня".

"Армейские международные игры - 2019" пройдут в период с 3-го по 17-ое августа текущего года.