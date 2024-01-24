Делегация Миноборонпрома Азербайджана находится с визитом в ОАЭ

Делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Об этом Report сообщили в министерстве.

23 января в Абу-Даби начала работу выставка и конференция беспилотных систем UMEX-2024.

В выставке, проводимой под патронажем президента ОАЭ шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна, при поддержке Министерства обороны и организации ADNEC Group, принимает участие и делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым.

В рамках выставки азербайджанский министр встретился с государственным министром ОАЭ по делам обороны и членом Совета министров Мохаммедом Мубараком Фаделем аль-Мазруи и председателем правления компании EDGE Файсалом аль-Баннаи, выразив удовлетворение от участия в выставке UMEX-2024. Он подчеркнул, что сотрудничество с ОАЭ является одним из приоритетных направлений оборонной промышленности Азербайджана, и пригласил участников встречи на 5-ю Международную оборонную выставку ADEX-2024, которая пройдет в Баку.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по развитию существующего сотрудничества и другим интересующим вопросам.

Отметим, что на выставке UMEX-2024, собравшей более 134 экспонентов из 26 стран, демонстрируются самые последние достижения в области беспилотных систем и роботехники. Выставка завершит работу 25 января.