Делегация министерства обороны Узбекистана находится с визитом в Азербайджане

Делегация министерства обороны Узбекистана прибыла с визитом в Азербайджан в соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2023 год, подписанным между министерствами обороны двух стран.
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В рамках визита гости сначала посетили Аллею шехидов, где возложили цветы на могилы наших граждан, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.
Затем гости посетили Центр боевого управления армии Азербайджана и Центральный командный пункт Военно-Воздушных сил, где ознакомились с проводимой здесь работой.
Отметим, что основной целью визита узбекских военнослужащих является проведение взаимного обмена опытом в области армейского строительства.