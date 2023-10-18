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Делегация министерства обороны Узбекистана находится с визитом в Азербайджане

Делегация министерства обороны Узбекистана находится с визитом в Азербайджане В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2023 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана, делегация Министерства обороны Узбекистана совершает визит в нашу страну.
Армия
18 октября 2023 г. 18:38
Делегация министерства обороны Узбекистана находится с визитом в Азербайджане

Делегация министерства обороны Узбекистана прибыла с визитом в Азербайджан в соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2023 год, подписанным между министерствами обороны двух стран.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.

В рамках визита гости сначала посетили Аллею шехидов, где возложили цветы на могилы наших граждан, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Затем гости посетили Центр боевого управления армии Азербайджана и Центральный командный пункт Военно-Воздушных сил, где ознакомились с проводимой здесь работой.

Отметим, что основной целью визита узбекских военнослужащих является проведение взаимного обмена опытом в области армейского строительства.

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Версия на английском языке ФотоDelegation of Ministry of Defense of Uzbekistan visits Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib

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