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Делегация Министерства обороны посетила Турцию

Делегация Министерства обороны посетила Турцию В соответствии с протоколом 13-го заседания Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, группа офицеров Министерства обороны посетила Турецкую Республику.
Армия
25 февраля 2022 г. 20:18
Делегация Министерства обороны посетила Турцию

В соответствии с протоколом 13-го заседания Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, группа офицеров Министерства обороны посетила Турецкую Республику.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Побывав в училищах Сухопутных войск, Военной авиации, ВМС и Национальном университете обороны Турецкой Республики, делегация встретилась с обучающимися здесь азербайджанскими курсантами, поинтересовалась их социально-бытовыми условиями.

В рамках визита полковник Эльшад Абилов и полковник-лейтенант Турал Маниев выступили с докладами о Ходжалинском геноциде и Победе.

В ходе встреч был представлен брифинг на тему "Великая победа Азербайджана в Отечественной войне - яркий пример исторического братства и сотрудничества народов Азербайджана и Турции".

В заключение было сделано фото с руководящим составом учебных заведений, состоялось вручение подарков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdə olub

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