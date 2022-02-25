Делегация Министерства обороны посетила Турцию

В соответствии с протоколом 13-го заседания Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, группа офицеров Министерства обороны посетила Турецкую Республику.

В соответствии с протоколом 13-го заседания Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, группа офицеров Министерства обороны посетила Турецкую Республику.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Побывав в училищах Сухопутных войск, Военной авиации, ВМС и Национальном университете обороны Турецкой Республики, делегация встретилась с обучающимися здесь азербайджанскими курсантами, поинтересовалась их социально-бытовыми условиями.

В рамках визита полковник Эльшад Абилов и полковник-лейтенант Турал Маниев выступили с докладами о Ходжалинском геноциде и Победе.

В ходе встреч был представлен брифинг на тему "Великая победа Азербайджана в Отечественной войне - яркий пример исторического братства и сотрудничества народов Азербайджана и Турции".

В заключение было сделано фото с руководящим составом учебных заведений, состоялось вручение подарков.