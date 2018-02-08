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    Делегация министерства обороны Королевства Саудовская Аравия посетила ряд военных объектов

    © Mod.gov.az

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Продолжается визит в Азербайджан делегации министерства обороны Королевства Саудовская Аравия.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, в рамках визита делегация, возглавляемая генерал-майором Али бин Ибрагим Феввазом посетила Управление Международного Военного Сотрудничества Министерства Обороны, Военную Академию, Учебно-образовательный центр, Главный Клинический Госпиталь, «Н»-скую воинскую часть и Музей Военной Истории Вооруженных Сил.
    В ходе встреч было обсуждено расширение сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также реализация совместных проектов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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