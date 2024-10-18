О нас

Делегация Министерства обороны Азербайджана совершает визит в Турцию

Делегация Министерства обороны Азербайджана совершает визит в Турцию Делегация военных юристов Министерства обороны Азербайджанской Республики совершает рабочий визит в Турцию.
Армия
18 октября 2024 г. 19:36
Делегация Министерства обороны Азербайджана совершает визит в Турцию

Делегация военных юристов Министерства обороны Азербайджанской Республики совершает рабочий визит в Турцию.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Делегация, возглавляемая начальником Юридического управления Министерства обороны Азербайджанской Республики полковником юстиции Эльчином Алиевым, встретилась с заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Шуаем Алпаем.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями по применению норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, проведению операций и интеграции права в укрепление моральных ценностей, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита азербайджанская делегация также приняла участие в мероприятии по случаю завершения профессионального обучения офицеров Юридического факультета, состоявшемся в Главном управлении юридических служб Министерства национальной обороны Турецкой Республики.

Выступившие на церемонии выпуска поздравили выпускников и пожелали им успехов в дальнейшей службе.

Господин Ш.Aлпай поздравил азербайджанскую делегацию с 18 октября - Днем восстановления независимости.

В заключение военнослужащим Азербайджанской Армии и другим выпускникам, успешно завершившим обучение, были вручены сертификаты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоDelegation of Azerbaijan's Defense Ministry embarks on trip to Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Türkiyəyə işgüzar səfər edib

Самое важное

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
18 октября 2024 г. 08:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi