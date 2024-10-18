Делегация Министерства обороны Азербайджана совершает визит в Турцию

Делегация военных юристов Министерства обороны Азербайджанской Республики совершает рабочий визит в Турцию.

Делегация военных юристов Министерства обороны Азербайджанской Республики совершает рабочий визит в Турцию.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Делегация, возглавляемая начальником Юридического управления Министерства обороны Азербайджанской Республики полковником юстиции Эльчином Алиевым, встретилась с заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Шуаем Алпаем.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями по применению норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, проведению операций и интеграции права в укрепление моральных ценностей, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита азербайджанская делегация также приняла участие в мероприятии по случаю завершения профессионального обучения офицеров Юридического факультета, состоявшемся в Главном управлении юридических служб Министерства национальной обороны Турецкой Республики.

Выступившие на церемонии выпуска поздравили выпускников и пожелали им успехов в дальнейшей службе.

Господин Ш.Aлпай поздравил азербайджанскую делегацию с 18 октября - Днем восстановления независимости.

В заключение военнослужащим Азербайджанской Армии и другим выпускникам, успешно завершившим обучение, были вручены сертификаты.