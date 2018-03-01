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    Делегация министерства обороны Азербайджана находится с визитом в Москве

    В ходе мероприятия будут обсуждены условия и правила соревнований, а также осмотрены места проведения конкурсов

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Азербайджана – начальником Главного управления боевой подготовки и военного образования, генерал-лейтенантом Низамом Османовым, примет участие в проходящей сегодня в Москве конференции "Армейские международные игры - 2018".

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в ходе мероприятия будут обсуждены условия и правила соревнований, а также осмотрены места проведения конкурсов.

    В рамках международных соревнований военнослужащих представители Азербайджанской армии примут участие в конкурсах «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Полевая кухня», в том числе в качестве наблюдателя в конкурсах «Глубина» и «Отличники войсковой разведки».

    «Армейские международные игры – 2018», состоящие из 27 международных конкурсов, которые планируется организовать на территориях Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Ирана, Китая и России, пройдут в период с 28-го июля по 11-ое августа текущего года.

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