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Делегация Министерства обороны Азербайджана находится с визитом в Казахстане

Делегация Министерства обороны Азербайджана находится с визитом в Казахстане В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном на 2023 год группа военнослужащих Министерства обороны посетила эту страну.
Армия
15 марта 2023 г. 15:41
Делегация Министерства обороны Азербайджана находится с визитом в Казахстане

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном на 2023 год группа военнослужащих Министерства обороны посетила эту страну.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отмечено, что в соответствии с программой визита делегации был представлен брифинг по вопросам организации деятельности войсковой службы и органов военной полиции, безопасности и другим вопросам.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В конце была сделана фотография на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Qazaxıstanda səfərdə olub

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