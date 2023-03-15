Делегация Министерства обороны Азербайджана находится с визитом в Казахстане

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном на 2023 год группа военнослужащих Министерства обороны посетила эту страну.

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном на 2023 год группа военнослужащих Министерства обороны посетила эту страну.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отмечено, что в соответствии с программой визита делегации был представлен брифинг по вопросам организации деятельности войсковой службы и органов военной полиции, безопасности и другим вопросам.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В конце была сделана фотография на память.