Делегация Министерства обороны Азербайджана находится с визитом в Казахстане

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном на 2023 год группа военнослужащих Министерства обороны посетила эту страну.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Отмечено, что в соответствии с программой визита делегации был представлен брифинг по вопросам организации деятельности войсковой службы и органов военной полиции, безопасности и другим вопросам.
На встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.
В конце была сделана фотография на память.