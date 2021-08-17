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Делегация министерства оборонной промышленности Азербайджана принимает участие на выставке IDEF-2021

Делегация министерства оборонной промышленности Азербайджана принимает участие на выставке IDEF-2021 17-20 августа 2021 года в турецком Стамбуле под эгидой Администрации президента Турции и при организационной поддержке Министерства национальной обороны проходит Международная выставка оборонной промышленности "IDEF-2021". В выставке также принимает участ
Армия
17 августа 2021 г. 10:44
Делегация министерства оборонной промышленности Азербайджана принимает участие на выставке IDEF-2021

17-20 августа 2021 года в турецком Стамбуле под эгидой Администрации президента Турции и при организационной поддержке Министерства национальной обороны проходит Международная выставка оборонной промышленности "IDEF-2021". В выставке также принимает участие делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.

Об этом Report сообщили в министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

На международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021, в которой ожидается участие свыше 1 000 ведущих компаний из более чем 50 развитых стран мира, продукция оборонного назначения, производимая на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана - снайперские винтовки, автоматы, штурмовые пулеметы, гранатометы, минометы, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы различного калибра и др. представлены в 133 наименованиях.

В ходе выставки также запланированы встречи министра оборонной промышленности Мадата Гулиева с представителями государства и правительства Турции, руководителями делегаций ряда стран и представителями ведущих компаний, принимающими участие в выставке.

Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2021 продолжит свою работу до 20 августа.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin nümayəndə heyəti “IDEF-2021” sərgisində iştirak edir

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