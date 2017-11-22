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    Делегация Колледжа Национальной обороны ОАЭ посетила Военную академию Вооруженных сил

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    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане глава делегации Колледжа Национальной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) бригадный генерал Салим Аль-Шамси посетил Военную академию Вооруженных сил.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, после ознакомления делегации с экспозицией, созданной в память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области военного образования.

    Гостям были представлены брифинги на темы "Военная академия Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Международное военное сотрудничество министерства обороны" и "Политика обороны и безопасности Азербайджанской Республики, ее приоритеты".

    Затем бригадный генерал оставил запись в памятной книге Военной академии Вооруженных сил.

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