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Делегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны

Делегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны Находящиеся с визитом в Азербайджане представители Главного управления военной полиции ВС Казахстана посетили Управление военной полиции министерства обороны.
Армия
21 июня 2024 г. 16:25
Делегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны

Находящиеся с визитом в Азербайджане представители Главного управления военной полиции ВС Казахстана посетили Управление военной полиции министерства обороны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи гостям был представлен брифинг об истории и деятельности Управления военной полиции, материально-техническом обеспечении и программе обучения, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Казахстанская делегация ознакомилась с современным вооружением и техникой, находящимися в эксплуатации подразделений военной полиции, в том числе автопарком, и понаблюдала за показательными занятиями подразделений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstan Hərbi Polis Baş İdarəsinin nümayəndələri Azərbaycanda səfərdədir

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