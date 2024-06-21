Делегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны

Находящиеся с визитом в Азербайджане представители Главного управления военной полиции ВС Казахстана посетили Управление военной полиции министерства обороны.

Находящиеся с визитом в Азербайджане представители Главного управления военной полиции ВС Казахстана посетили Управление военной полиции министерства обороны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи гостям был представлен брифинг об истории и деятельности Управления военной полиции, материально-техническом обеспечении и программе обучения, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Казахстанская делегация ознакомилась с современным вооружением и техникой, находящимися в эксплуатации подразделений военной полиции, в том числе автопарком, и понаблюдала за показательными занятиями подразделений.