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Делегация Казахстана посетила Национальный университет обороны

Делегация Казахстана посетила Национальный университет обороны Делегация Департамента военного образования и науки министерства обороны Казахстана посетила Национальный университет обороны.
Армия
20 сентября 2022 г. 12:32
Делегация Казахстана посетила Национальный университет обороны

Делегация Департамента военного образования и науки министерства обороны Казахстана посетила Национальный университет обороны.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, ректор Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев выразил удовлетворение видеть их в нашей стране.

Затем гостям был представлен обширный брифинг об истории, структуре и организации образовательного процесса в Национальном университете обороны.

На встрече состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества в области военного образования, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Delegation of Kazakhstan visit National Defense University
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan nümayəndə heyəti Milli Müdafiə Universitetində olub

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