Делегация Казахстана посетила Национальный университет обороны

Делегация Департамента военного образования и науки министерства обороны Казахстана посетила Национальный университет обороны.

Делегация Департамента военного образования и науки министерства обороны Казахстана посетила Национальный университет обороны.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, ректор Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев выразил удовлетворение видеть их в нашей стране.

Затем гостям был представлен обширный брифинг об истории, структуре и организации образовательного процесса в Национальном университете обороны.

На встрече состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества в области военного образования, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.