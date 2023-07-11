Действия МККК следует расценивать как провокационные и подрывные - МНЕНИЕ

"Любые контраргументы и неуместную настойчивость армянского представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) следует расценивать как провокационные, подрывные действия".

"Любые контраргументы и неуместную настойчивость армянского представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) следует расценивать как провокационные, подрывные действия".

Об этом сообщил Report депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов.

Он отметил, что в период 30-летнего конфликта, а также в поствоенный период МККК не проявлял серьезной и эффективной деятельности по отношению к Азербайджану, а лишь занимался имитацией.

По словам депутата, для деятельности Международного Комитета Красного Креста в Карабахском регионе Азербайджана в его нынешней форме нет правовой и гуманитарной основы: "С юридической точки зрения, государства-участники Женевских конвенций 1949 года, протоколов к ним 1977 года и Дополнительных протоколов 2005 года предоставляют учреждению мандат для защиты жертв вооруженных конфликтов. Но сегодня армяне, проживающие в зоне временного контроля российских миротворцев, не нуждаются в особой защите ни в какой форме. Азербайджан выдвинул перед этими жителями простые требования, согласно которым, приняв наше гражданство, они будут иметь все права, которыми обладают граждане Азербайджана. Однако наличие МККК не только препятствует прямым контактам, но и замедляет процесс реинтеграции".

"Есть серьезные и обоснованные подозрения в том, что в военное время и в постконфликтный период сотрудники этой структуры передавали Армении информацию разведывательного характера в зонах военных действий", - отметил он.

Депутат отметил, что в последнее время на Лачынском погранично-пропускном пункте выявился еще один факт незаконной, контрабандной деятельности Красного Креста: "Этот факт, не согласующийся с целями деятельности организации и в то же время дающий основания предполагать возможность перевозки боеприпасов из Армении на территорию Азербайджана, показывает, что МККК защищает сепаратизм и терроризм, а не гуманитарное право в регионе. Еще больше усиливает подозрения целенаправленное привлечение к деятельности структуры в регионе граждан недружественных Азербайджану стран. А это уже свидетельствует о том, что МККК нарушает обязательства по правовой базе между Азербайджаном и организацией".