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    Члены ПНА переведут часть зарплаты в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана

    Правящая партия решила провести акцию поддержки Вооруженным силам

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Правящая партия "Новый Азербайджан" (ПНА) решила провести очередную акцию поддержки  Фонду помощи Вооруженным силам Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе ПНА, 660 сотрудников, работающих в Исполнительном секретариате партии, а также в районных и городских организациях, решили перевести 20 процентов месячной зарплаты на счет  Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджана.

    Как сообщили в партии, этот шаг расценивается как наглядная демонстрация общенационального доверия и поддержки ВС Азербайджана, давшим достойный ответ врагу и героически предотвратившим провокацию армян за последнее время. 

    Отметим, что до этого ПНА неоднократно переводила  в  Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана средства в различной форме, а также путем организации благотворительных мероприятий. 

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