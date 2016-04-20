Члены ПНА переведут часть зарплаты в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Правящая партия "Новый Азербайджан" (ПНА) решила провести очередную акцию поддержки Фонду помощи Вооруженным силам Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе ПНА, 660 сотрудников, работающих в Исполнительном секретариате партии, а также в районных и городских организациях, решили перевести 20 процентов месячной зарплаты на счет Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджана.

Как сообщили в партии, этот шаг расценивается как наглядная демонстрация общенационального доверия и поддержки ВС Азербайджана, давшим достойный ответ врагу и героически предотвратившим провокацию армян за последнее время.

Отметим, что до этого ПНА неоднократно переводила в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана средства в различной форме, а также путем организации благотворительных мероприятий.