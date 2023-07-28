Член совета: Укрепляется сотрудничество Турции и Азербайджана в оборонной промышленности

"Между Турцией и Азербайджаном, в частности, растет сотрудничество в оборонной промышленности, в сфере противовоздушной обороны, и мы очень этому рады".

"Между Турцией и Азербайджаном, в частности, растет сотрудничество в оборонной промышленности, в сфере противовоздушной обороны, и мы очень этому рады".

Об этом турецкому бюро Report сказал член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции, профессор Университета Едитепе Месут Хаккы Чашын.

М.Х.Чашын посетил стенд Азербайджана, представленный на 16-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле.

Он подчеркнул, что оборонная промышленность Азербайджана развивается все лучше с каждым днем.

М.Х.Чашын сказал, что ознакомился с представленной на стенде продукцией и приветствует успехи Азербайджана в сфере обороной промышленности, особенно совместное азербайджано-турецкое производство в данной сфере.